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Синоптики попереджають про ожеледь: погода у Києві на 4 лютого

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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4 лютого, 05:58
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Вночі температура повітря опуститься до -7 градусів.
Слід очікувати замерзання дощу та мокрого снігу. Колаж "Сьогодні"
Слід очікувати замерзання дощу та мокрого снігу. Колаж "Сьогодні"

У Києві очікується похмура погода, у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатись за хмарами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода

Вночі температура повітря опуститься до -7 градусів. Вдень підніметься до -3 градусів. Після опадів, які пройдуть, слід очікувати замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні – синоптики попереджають про ожеледь.

На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 5-10 м/с. Вночі температура повітря 7-9 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів – 2-4 градуси нижче за нуль.

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Яка буде температура у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сегодня", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу , на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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