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Синоптики розповіли, чого чекати від погоди у Києві завтра: буде небезпечно (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
8 грудня, 17:00
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Температура повітря у місті буде завтра невисокою
Погода в Києві на 9 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 9 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 9 грудня, у Києві очікуються місцями невеликі опади, дощ або мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря у столиці буде невисокою.

"Температура недалеко відбігатиме від нуля", – стверджує Наталія Діденко.

На вулиці слизько та налипання мокрого снігу.

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Погода в Україні на 9 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 9 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

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