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Ситуація під контролем. У Києві COVID-лікарні завантажені на 50%

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
18 жовтня, 23:03
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Зараз немає підстав, щоб посилювати карантин у столиці України
Нині ситуація з COVID-ліжками у Києві під контролем/Колаж: Сьогодні
Нині ситуація з COVID-ліжками у Києві під контролем/Колаж: Сьогодні

В Україні в деяких областях ситуація з лікарнями, де лікують хворих COVID-19, катастрофічна. Водночас в Києві медустанови поки не переповнені пацієнтами з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Скільки COVID-ліжок зайнято?

За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, в Києві пацієнтами з COVID-19 зайнято 50,7% лікарняних ліжок. Він зазначив, що цього недостатньо, щоб ухвалювати рішення про посилення карантину.

Коли приймають рішення про посилення карантину?

"На практиці, місцева влада приймає рішення про посилення карантину, коли зайнято 70% (лікарняних ліжок — ред.) та більше", – сказав Радуцький.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня — середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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