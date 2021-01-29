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Ситуація з коронавірусом в Києві: онлайн-брифінг Кличко

29 січня, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мер поінформував про ситуацію в столиці

Мер Києва Віталій Кличко 29 січня провів онлайн прес-брифінг щодо поточної ситуації в столиці.

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Віталій Кличко поінформував: на скільки збільшилася кількість інфікованих COVID-19 в Києві і ін.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 чоловік. Читайте докладніше про епідемічну ситуацію за тиждень .

А тим часом в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе і магазини. Як будемо жити з 25 січня .

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Київ статистика Віталій Кличко коронавірус брифінг

Джерело: Сьогодні

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