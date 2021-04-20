Ситуація стабілізувалася. Коли Київ може покинути "червону зону"

У Києві трохи поліпшилася ситуація з коронавірусом – наприкінці тижня влада вирішуватиме, що далі буде з карантином

Після детального аналізу ситуації з коронавірусом у Києві стане відомо, чи вийде місто з "червоної зони" карантину після 10 травня. Про обмеження на Великдень говоритимуть наприкінці цього тижня.

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Про це повідомив сайту "Сьогодні" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновник КМДА каже, що спостерігають за ходом епідемії у столиці щодня, а будь-які рішення про продовження карантину або обмеження на великодні свята прийматимуться наприкінці цього тижня.

"Ситуація у Києві трохи поліпшилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація цієї п'ятниці і понеділка. Після цього прийматимуться відповідні рішення. У тому числі і щодо того, у якій за кольором зоні карантину перебуватиме місто", – сказав він.

Нагадаємо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно, цього дня віряни відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності на COVID-19 влада може посилити карантинні обмеження.

Також повідомлялося, що жителі Львова святкуватимуть Великдень з дотриманням жорстких карантинних обмежень.

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