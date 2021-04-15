Ситуація стабілізувалася, але не до кінця. Коли в Києві можуть пом'якшити карантин?

У Києві не дивлячись на те, що завдяки суворому карантину ситуація з COVID-19 стабілізувалася, найближчим часом влада не планує послабляти обмеження.
Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі Громадського радіо.
"На сьогодні ми в "червоній" зоні. Майже два тижні обмежень дали нам можливість стабілізувати ситуацію, але вони ще не дали нам можливості ухвалювати рішення про вихід або пом'якшення карантину", – сказав Поворозник.
Однак карантин в Києві можуть послабити тільки в одному випадку – якщо знизиться завантаженість лікарняних ліжок з киснем.
Нагадаємо, в Києві продовжили карантинні обмеження до 30 квітня.
Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.
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