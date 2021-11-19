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Ситуація покращала: що відбувається у COVID-лікарнях Києва

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 листопада, 13:01
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У разі потреби влада готова розгорнути ще 5,5 тисяч ліжок додатково
У лікарнях багато пацієнтів з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
У лікарнях багато пацієнтів з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на сьогодні столичні лікарні, що приймають хворих на коронавірус, заповнені трохи більше 66%. Водночас ліжка із киснем – 71%. Так, ситуація набагато покращала.

Про це Кличко повідомив в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

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Що відбувається у лікарнях Києва?

Як розповів Кличко, на сьогодні є тенденція до зменшення завантаженості ліжок, зокрема і кисневих.

У Києві для прийому хворих на коронавірус у 33 медзакладах визначено понад 6 тисяч ліжок. Подачею кисню в комунальних медзакладах обладнані понад 90% ліжок.

Також у столиці є понад 500 апаратів штучної вентиляції легень.

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"Влітку, коли не було такої хвилі захворюваності, ми зробили все, щоб підготуватися. Тоді фахівці – і міжнародні, і вітчизняні – говорили, що наступна хвиля буде однозначно набагато складнішою. Тому ми цей час використали, щоб підготувати наші медзаклади, закупити все необхідне", – наголосив міський голова.

Кличко додав, якщо буде потреба влада готова розгорнути ще 5,5 тисяч ліжок додатково. Але сьогодні такої потреби поки немає. І, якщо позитивна динаміка, зменшення госпіталізацій, заповненості ліжок, збережеться протягом найближчого часу, то уряд зможе розглянути питання виходу Києва з "червоної зони".

В Україні багато смертей від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні багато смертей від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу у Києві

Станом на ранок 19 листопада у Києві зафіксовано 1782 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 299 випадків більше, ніж 18 листопада (1483 випадки коронавірусу).

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Загалом у столиці підтверджено 285 662 випадки COVID-19.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 243 435 осіб (1049 за добу)
  • померли 7096 осіб (41 за добу)

У Київській області зафіксовано 166 538 випадків COVID-19 (945 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 143 580 осіб (882 за добу)
  • померли 3888 осіб (45 за добу)

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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