Лавки, відеоспостереження і підсвічування. У Києві після реконструкції відкрили другу чергу Пейзажки (фото)

Наступного року розпочнуться роботи по реконструкції третьої черги Пейзажній алеї

У мерії розповіли про реконструкцію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відкрили після реконструкції другу чергу Пейзажній алеї. Проблемою алеї була хаотична парковка. Зараз на всіх заїздах на пішохідну зону встановили 30 автоматичних болард. Щоб в'їжджати на Пейзажку могли тільки автомобілі мешканців прилеглих будинків і спецтранспорт екстрених служб.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Наприкінці літа минулого року ми завершили реконструкцію першої черги – від сходів до урочища Гончарі-Кожум’яки до скульптури "Аліса в країні чудес". А сьогодні вже завершили роботи і в рамках другої черги, які розпочали минулого року", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

У столиці вже завершена друга черга реконструкції Пейзажки / Фото: КГГА

Які роботи провели

Крім верхньої тераси, в рамках реконструкції облаштували нижню терасу схилу і побудували нові сходи на Воздвиженці. Вони зроблені в тій же стилістиці, що і сходи в урочище Кожум'яки, які відкрили три роки тому. Нові сходи теж мають вечірню підсвітку.

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Встановили ще одну драбину з підсвічуванням / Фото: КГГА

На алеї встановили нове гранітне покриття – замість старого асфальту. Облаштували дощову каналізацію, систему поливу газонів, встановили гранітний бортовий камінь, новенькі лавочки. Найдовша лава – близько 50 м.

Робочі встановили відеоспостереження на алеї / Фото: КГГА

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Крім того, розширили і вхід на Алею з боку Історичного музею і Десятинної церкви. А також зробили алею більш комфортною для маломобільних груп населення.

Наступного року розпочнуться роботи по реконструкції третьої черги Пейзажній алеї.

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