Скандал з орлом Данте без голови: в мерії розповіли про долю пам'ятника

Монумент зроблений з унікального італійського мармуру, якого в Україні немає

У Києві на Володимирській гірці вандали відбили голову мармуровому орлу біля пам'ятника Данте. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", в столичній мерії підтверджують, що голову орла відбивали чотири рази, але поліція так і нікого не спіймала.

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За їх словами, біля пам'ятника Данте на Володимирській гірці встановлять систему відеоспостереження.

"Ми зможемо уважно стежити за всім, що відбувається навколо нього. Ви маєте рацію, монумент зроблений з унікального італійського мармуру, якого в Україні просто немає. Тому відновити скульптуру було не просто, довелося зв'язуватися зі скульптором, автором пам'ятника. Питанням відновлення орла займався Сергій Алексєєв, голова Міжпарламентської групи дружби Україна-Італія. І є результат: вже виготовлений абсолютно новий орел (старий ремонту не підлягає – Авт.), Його доставлять з Італії вже найближчим часом і встановлять на тому ж місці", – розповів сайту "Сегодня" Дмитро Білоцерківець, депутат Київради.

За неофіційною інформацією, орел Данте страждає через те, що пам'ятник письменнику встановили по сусідству з кількома храмами в центрі міста.

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Священики нібито виступали проти установки цього пам'ятника на Володимирській гірці, оскільки вважають творчість письменника оспівуванням пекла. Але, на жаль, нікого з вандалів за руку не зловили.

До речі, голову орла відбивають, скоріше за все тому, що він вважається символом величі письменника Данте.

Раніше ми писали, що на Пейзажній алеї в Києві вандали зіпсували популярний арт-об'єкт. Йдеться про композиції "Веселка", яку в народі прозвали "Пісяючі хлопчики".

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