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СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Скандал у КНУ. Ректора звинувачують у сексуальних зв'язках зі студентками

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 17:34
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Також до скандалу втрутили директора бібліотеки Максимовича, яка входить до підрозділу КНУ
Скандал з ректором КНУ імені Шевченка Володимиром Бугровим. Фото: колаж "Сьогодні"
Скандал з ректором КНУ імені Шевченка Володимиром Бугровим. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вибухнув скандал через ректора КНУ імені Т. Шевченка Володимира Бугрова, який нібито вів зі своїми студентками та співробітницями університету інтимні листування, а також зустрічався з ними.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про скандальну ситуацію.

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Що відомо?

Наприкінці січня у Мережі почали розповсюджувати файли, в яких міститься нібито листування ректора КНУ Володимира Бугрова зі студентками та співробітницями університету. Відповідні файли можна переглянути за посиланням.

В одному з Telegram-каналів повідомляють, що джерела в адміністрації університету, МОН та правоохоронних органах підтвердили справжність текстів.

Крім того, через цей скандал у Telegram створили відповідний канал.

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Через скандал у Telegram створили відповідний канал. Скриншот

Директор бібліотеки Максимовича також потрапив у скандал

Також стало відомо, що директор бібліотеки Максимовича, яка входить до підрозділу КНУ, Олег Сербін освідчувався у коханні неповнолітній 16-річній студентці.

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Скриншоти листування

Що говорить сам ректор КНУ?

На сторінці у Facebook Володимир Бугров заявив, що зараз настали критичні часи, коли суспільство має об'єднуватися для стійкості перед зовнішніми загрозами:

"...Деякі використовуються для брудної інформаційної атаки на нашу alma mater. За відбиття численних намагань рейдерського захоплення університетського майна, зокрема — землі, за послідовний курс нової команди ректорату на (незручні для когось) зміни у ключових сферах діяльності університету я і мої колеги наражаються на спроби зламу акаунтів, електронних пошт — з метою подальшої фальсифікації повідомлень і листувань. Так і народжуються "снігурі", за допомогою яких, на превеликий жаль, атакують людей навколо мене", – написав ректор.

Він додав, що за всіх "брудних технологій і панічних спроб" це необхідно зупинити.

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