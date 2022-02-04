Скандал у КНУ. Ректора звинувачують у сексуальних зв'язках зі студентками

У Києві вибухнув скандал через ректора КНУ імені Т. Шевченка Володимира Бугрова, який нібито вів зі своїми студентками та співробітницями університету інтимні листування, а також зустрічався з ними.
Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про скандальну ситуацію.
Що відомо?
Наприкінці січня у Мережі почали розповсюджувати файли, в яких міститься нібито листування ректора КНУ Володимира Бугрова зі студентками та співробітницями університету. Відповідні файли можна переглянути за посиланням.
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В одному з Telegram-каналів повідомляють, що джерела в адміністрації університету, МОН та правоохоронних органах підтвердили справжність текстів.
Крім того, через цей скандал у Telegram створили відповідний канал.
Через скандал у Telegram створили відповідний канал. Скриншот
Директор бібліотеки Максимовича також потрапив у скандал
Також стало відомо, що директор бібліотеки Максимовича, яка входить до підрозділу КНУ, Олег Сербін освідчувався у коханні неповнолітній 16-річній студентці.
Скриншоти листування
Що говорить сам ректор КНУ?
На сторінці у Facebook Володимир Бугров заявив, що зараз настали критичні часи, коли суспільство має об'єднуватися для стійкості перед зовнішніми загрозами:
"...Деякі використовуються для брудної інформаційної атаки на нашу alma mater. За відбиття численних намагань рейдерського захоплення університетського майна, зокрема — землі, за послідовний курс нової команди ректорату на (незручні для когось) зміни у ключових сферах діяльності університету я і мої колеги наражаються на спроби зламу акаунтів, електронних пошт — з метою подальшої фальсифікації повідомлень і листувань. Так і народжуються "снігурі", за допомогою яких, на превеликий жаль, атакують людей навколо мене", – написав ректор.
Він додав, що за всіх "брудних технологій і панічних спроб" це необхідно зупинити.