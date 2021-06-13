Скандальна київська блогерша відзначилась новою витівкою – у прямому ефірі вживала наркотики (відео)

Дівчина розповідає на вечірці друзям, що щойно з'їла 60 таблеток якоїсь гіркою речовини та запила це все алкоголем

Фото: колаж "Сегодня"

Український блогер Марія Семенова, яка нещодавно з друзями влаштувала вечірку і погром в номері готелю, вийшла в прямий ефір під час вечірки

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Про це повідомляє "Вартові Еспресо".

На відео видно, що дівчина просто у прямому ефірі розпиває алкоголь та вживає білу порошкоподібну речовину. У коментарях підписники пишуть, що це наркотики.

Ззаду Семенової танцюють люди, а вона розповідає, що з'їла 60 таблеток якоїсь гіркої речовини.

Раніше ми повідомляли, що дівчина розмістила відео в Мережі, на яких разом з друзями випивала і розважалася в апартаментах. Вони зіпсували стіни, розбили дзеркало у ванній, телевізор, залили водою підлогу, перекинули меблі.

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В результаті вранці в номер нагрянула поліція і забрали всіх у відділок. Наступного дня порушниця заявила, що її соцмережі заблокувала поліція і вона хоче покінчити життя самогубством.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали ютубера Дениса Галагурю, який створив блог "Містер Хам". Він знімав відео з нецензурною лайкою на патрульних, але остання зйомка пішла не за планом – його зупинили спецназівці.