Заздріть мовчки. Стало відомо, де буде "жити" скандальний капелюх з головної ялинки

Як мінімум 15 організацій погодилися взяти казковий капелюх до себе

Стала відома доля скандального капелюха, який повинен був прикрасити верхівку головної ялинки країни на Софійській площі, через що в грудні минулого року розгорівся неабиякий скандал.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Казковий капелюх, який повернули на площу у вигляді фотозоні для загадування бажань, буде демонтований, скоріше за все в цей понеділок, але кияни зможуть його побачити в Києві.

Ще під час скандалу, коли капелюх була на верхівці ялинки, кілька компаній підтримали ідею її збереження. Як мінімум 15 організацій погодилися взяти казковий капелюх до себе.

Тепер, коли введений локдаун, капелюх демонтують із Софійській площі і він переїде на дах будівлі на вулиці Дмитрівській, де знаходиться Київська школа економіки Тимофія Милованова.

"Перша організація, яка погодилася взяти до себе капелюх і прикрасити ним свою будівлю, була Kyiv School of Economics Тимофія Милованова. Нині вони повторно звернулися до нас. І ми віддаємо казковий капелюх їм в оренду на три місяці. Після цього капелюх віддамо в оренду іншим бізнес-структурам, які виявили бажання", – розповів сайту "Сегодня" Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, яка організовує новорічне свято на Софійській площі.

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Виходить, що скандальний капелюх тепер буде приносити дохід своїм творцям. Втім, вартість оренди вони не озвучують.

"Можу сказати, що капелюх повернеться до нас лише 1 грудня цього року в "Добропарк", де заплановано відкриття сезону "Зима за містом", – поділився Ігор Добруцький.

Нагадаємо, повернення казкового капелюха на Софійську площу у вигляді арт-об'єкту порадувало багатьох киян, яким сподобалася ідея з чарівним капелюхом на маківці ялинки.

Казковий капелюх 13 грудня зняли з головної ялинки столиці. Представник пресслужби Православної церкви України священник Іван Сидор зазначив, що якби така композиція з капелюхів, мухоморів і пеньків була в іншому районі столиці, а не на Софійській площі, це не викликало б негативної реакції.

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