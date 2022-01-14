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Скандальна забудова Протасоого Яру: Верховний суд ухвалив важливе рішення

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 січня, 14:58
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Зелена зона Протасового Яру з 1966 року є парком
Влада столиці продовжує боротьбу за очищення земельних ділянок парку
Влада столиці продовжує боротьбу за очищення земельних ділянок парку / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховний суд нещодавно підтвердив законність та обґрунтованість рішень Київради у 2020 році щодо Протасового Яру. Йдеться про заяву Київради про неприпустимість забудови всієї території урочища та рішення про повернення земельної ділянки до категорії зелених зон.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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"Позиція міської влади є спільною з позицією громади Протасового яру і її представників. Наразі в судах триває боротьба за очищення земельних ділянок парку від недійсних правочинів. А міська влада паралельно веде роботу щодо створення ландшафтного заказника на території урочища", – написав Кличко.

Протасів Яр

Нагадаємо, що зелена зона Протасового Яру з 1966 року є парком. Незважаючи на цей статус, близько 30 гектарів лісу багато років тому було роздано приватним фірмам для забудови. Зокрема, 2002 року ділянку на вулиці Амосова було переведено з території зелених насаджень загального користування на території житлової та громадської забудови.

На цій підставі було внесено зміни до Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень у центральній частині міста. Отже, земельна ділянка площею 3,15 га у парку відпочинку Протасів Яр була виключена із переліку зелених територій загального користування міста Києва і там планувалася забудова.

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