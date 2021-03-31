Русский
$ 27,89
32,72
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Скандальна заява Кличка – мер звинуватив МОЗ та УЗ в небажанні виділяти COVID-ліжка

31 березня, 13:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Влада міста неодноразово зверталася з цього приводу до Міністерства охорони здоров'я

Мер Києва Віталій Кличко дорікнув Міністерству охорони здоров'я і "Укрзалізниці" за те, що виділяють недостатньо місць для пацієнтів з коронавірусом.

Реклама

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

За словами глави міста, зараз у столиці 6169 ліжок для хворих на COVID-19. Заповненість місць у комунальних лікарнях – майже 80%. На цьому тижні почали розгортати ще 236 ліжок.

Усього з початку нової хвилі захворювання у столиці підготували майже 1100 нових місць. Пацієнтів приймають у 30 лікарнях міста.

"Днями, нарешті, розпочали приймати і в трьох лікарнях "Укрзалізниці". Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли. Ці лікарні, нагадаю, МОЗ визначив ще в жовтні минулого року", – сказав мер.

В тренді
Скандальна заява Кличка – мер звинуватив МОЗ та УЗ в небажанні виділяти COVID-ліжка
Реклама

Також він підкреслив, що в лікарнях МОЗ та Національної академії медичних наук досі не приймають хворих на COVID-19. Хоча медики і ліжка там є, а влада столиці зверталася по допомогу вже не один раз.

Нагадаємо, Кличко заявляв, що якщо ситуація з коронавірусом у Києві не стабілізується, влада може ввести додаткові обмеження карантину.

Також повідомлялося, що з 1 квітня у Києві заборонили традиційні ярмарки.

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ Укрзалізниця лікарні МОЗ Віталій Кличко коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Як скоро кияни отримають колективний імунітет до COVID-19: думка імунологів
Як скоро кияни отримають колективний імунітет до COVID-19: думка імунологівІнші новини
У Києві невідомі зрізали 17 дубів: що кажуть в ботсаду (фото)
У Києві невідомі зрізали 17 дубів: що кажуть в ботсаду (фото)Інші новини
"АТБ" вдалося об'єднати українців: для допомоги онкохворим дітям з "Охматдит" зібрано понад 5,5 млн гривеньІнші новини
У Києві проходить масовий протест ФОПів (онлайн-трансляція)
У Києві проходить масовий протест ФОПів (онлайн-трансляція)Інші новини
Локдаун в Києві став ще жорсткіше: що потрібно знати
Локдаун в Києві став ще жорсткіше: що потрібно знатиІнші новини
Тріщить по швах. Новий міст у Києві будуть знову ремонтувати (фото)
Тріщить по швах. Новий міст у Києві будуть знову ремонтувати (фото)Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти