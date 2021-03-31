Скандальна заява Кличка – мер звинуватив МОЗ та УЗ в небажанні виділяти COVID-ліжка

Влада міста неодноразово зверталася з цього приводу до Міністерства охорони здоров'я

Мер Києва Віталій Кличко дорікнув Міністерству охорони здоров'я і "Укрзалізниці" за те, що виділяють недостатньо місць для пацієнтів з коронавірусом.

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Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

За словами глави міста, зараз у столиці 6169 ліжок для хворих на COVID-19. Заповненість місць у комунальних лікарнях – майже 80%. На цьому тижні почали розгортати ще 236 ліжок.

Усього з початку нової хвилі захворювання у столиці підготували майже 1100 нових місць. Пацієнтів приймають у 30 лікарнях міста.

"Днями, нарешті, розпочали приймати і в трьох лікарнях "Укрзалізниці". Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли. Ці лікарні, нагадаю, МОЗ визначив ще в жовтні минулого року", – сказав мер.

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Також він підкреслив, що в лікарнях МОЗ та Національної академії медичних наук досі не приймають хворих на COVID-19. Хоча медики і ліжка там є, а влада столиці зверталася по допомогу вже не один раз.

Нагадаємо, Кличко заявляв, що якщо ситуація з коронавірусом у Києві не стабілізується, влада може ввести додаткові обмеження карантину.

Також повідомлялося, що з 1 квітня у Києві заборонили традиційні ярмарки.

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