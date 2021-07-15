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Відео дня. На Трухановому острові комунальник "косив" пісок

15 липня 2021 20:34

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Працівник мотокосою вирішив зорати пісок – в КП "Плесо" вже заявили, що це не їх співробітник

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 15 липня, в соціальних мережах обговорюють роботу дивного комунальника, який замість трави, мотокосою косить пісок на Трухановому острові, перед входом на Пішохідний міст.

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Про це повідомляє "Сегодня".

"Сказали косити – треба косити. Абсолютно байдуже, що там пісок", – написав автор відео.

У комунальному підприємстві "Плесо" кажуть, що це не їх співробітник. І вони не знають, навіщо людина мотокосою вирішила "покосити" пісок.

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"Наші працівники носять екіпіровку синього кольору. А саме футболки з логотипом "Плесо" на спинах. Чому чоловік оре пісок, ми не в курсі", – пояснили сайту "Сегодня" в КП "Плесо".

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені оригінально ремонтують дорогу – працівники автодору утрамбовують свіжий асфальт цеглою . На відео, яке з'явилося в Мережі, двоє робітників укладають асфальт за допомогою тачки і цегли. Поки один насипає в яму, другий цеглою утрамбовує суміш.

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