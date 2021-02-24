Скільки доз COVID-вакцини отримав Київ і кому робитимуть щеплення насамперед

Київ готовий до старту вакцинації. Сьогодні столиця отримала від Міністерства охорони здоров'я перші 42 600 доз вакцин виробництва Oxford/AstraZeneca (CoviShield). Першими щеплення отримають медичні працівники, списки яких вже верифіковані.

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Про це на брифінгу розповіла директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.

За її словами, сьогодні в столиці сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Вони проходять відповідне навчання на національному рівні з імунізації від COVID-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.

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Для введення вакцини підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я та інтернатах.

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Крім того, щоб не заважати процесу планової обов'язкової вакцинації за календарем в наявних 138 кабінетах щеплень, підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі "Центру первинної медико-санітарної допомоги" міста.

Передусім щеплення отримають медпрацівники – відповідні списки вже верифіковані.

"Це члени мобільних бригад, медики, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19, співробітники лабораторій, де проводиться аналіз на виявлення вірусу, працівники екстреної медичної допомоги, включно з водіями, та медики інших закладів охорони здоров’я", – підкреслила Валентина Гінзбург.

Також вже почалася активна підготовка до вакцинації людей похилого віку (85+). Лікарі співпрацюють зі своїми пацієнтами цих вікових груп і складають списки охочих зробити щеплення. Вакцинація є добровільною і безкоштовною.

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Нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу – першим щеплення отримав лікар з Черкащини.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в першій партії вакцини з Індії 500 тисяч доз. Але тривогу викликав один момент – при навантаженні контейнерів на упаковці була назва CoviShield, а не AstraZeneca. Ми з'ясували, що за вакцина прилетіла до нас з Індії.

Відео: Сьогодні

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