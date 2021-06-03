Скільки киян вакцинують на вихідних? У КМДА відповіли

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Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.заявив, що Центр масової вакцинації, що працюватиме 5-6 червня у Києві, не обмежений кількістю вакцини.
Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо".
"Питання у кількості вакцини не стоїть. Питання просто у спроможності бригад. Скільки встигнуть прийняти, стільки людей і провакцинують", – каже він.
Зазначимо, що на вихідних робитимуть прививки у два етапи:
- тим, кого запросили телефоном на конкретний час;
- зареєстрованим у "Дії" у порядку "живої черги".
Для того, щоб вакцинуватись, потрібно показати SMS-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. Якщо ж людина запізнилась на визначений час, то має можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".
Нагадаємо, що у Києві Центр вакцинації функціонує у МВЦ біля метро "Лівобережна". Він працюватиме 5 та 6 червня з 10:00 до 17:30.
Раніше ми повідомляли, що у столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їм робитимуть щеплення вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров'я.
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