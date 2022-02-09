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Слідство щодо екс-керівників МВС у справі Майдану завершили: що вирішив суд

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 19:16
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У 2014 році чиновники незаконно постачали з території РФ в Україну зброю
Екс-керівництво МВС підозрюється у перевищенні влади
Екс-керівництво МВС підозрюється у перевищенні влади / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі ДБР повідомили про зміну раніше оголошеної підозри колишнім міністру внутрішніх справ України, його заступнику та начальнику Департаменту матеріального забезпечення МВС України. Йдеться про справи Майдану.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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У січні 2014 року екс-чиновники незаконно постачали з території Російської Федерації в Україну ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Зоря-2", "Смолоскип-С", "Полум'я-М"; ручні димові гранати, повідомили у ГБР.

Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, проте були застосовані підрозділами МОП "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту у центрі Києва. Також чиновники розтратили 1 млн гривень бюджетних коштів при розмитненні зазначених спецзасобів.

Винесли підозру

Екс-керівництво МВС підозрюється у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб та розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 статті 28, ч. 3 ст. 365 (у редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011), ч. 3, 5 ст.27, ч. 5 ст.191 КК України).

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Зокрема, начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС України також підозрюється у пособництві у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій під час Революції Гідності (ч. 5 статті 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Підозрюваним заочно обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою.

8 років тому розігнали Майдан

21 листопада 2021 року Майдану виповнилося вісім років.

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Тоді українці зібралися, щоби виступити з кількома важливими вимогами. З того часу в Україні змінилося дуже багато.

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