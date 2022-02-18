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Злили відходи? Ми дізналися, чому у Дніпрі вода стала коричневого кольору

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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18 лютого, 12:04
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Жителі на Лівому березі поскаржилися на неприємний запах, який витає довкола і місцеві припустили, що він йде з каналізації
Кияни вирішили, що у Дніпро на Лівому березі злили відходи
Кияни вирішили, що у Дніпро на Лівому березі злили відходи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знову починає активно обговорюватися проблема забруднення вод Дніпра у районі Русанівської протоки, куди повертаються зворотні промивні води Деснянської водопровідної станції.

У "Київводоканалі" сайту "Сьогодні" пояснили, що відбувається насправді.

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Зазначимо, що зворотні промивні води – це вода, якою очищаються фільтри водопровідної станції, що готує питну воду для 60% населення столиці.

Схема роботи водопровідної станції

Скидання промивних вод у Русанівську протоку передбачено схемою роботи Деснянської водопровідної станції при підготовці питної води.

Чинна технологічна схема водопідготовки передбачає обробку річкової води коагулянтом з послідуючим відстоюванням та фільтруванням, у результаті чого очисні споруди періодично потрібно промивати і видаляти осад з відстійників.

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"Цей осад – це речовини в переважній більшості природного походження, які надійшли на станцію разом з річковою водою. Тож, по факту, ми повертаємо у річку те, що взяли в неї при водозаборі, тільки в концентрованому вигляді", – сказали у "Київводоканалі" .

В часи коли станція проєктувалась, природне забруднення води у Десні було меншим та іншим за складом, тому і склад промивних вод був іншим, зокрема менш насиченим тими чи іншими забруднюючими речовинами.

"Також треба зауважити, що на час побудови Деснянської водопровідної станції у 1961 році біля місця скиду промивних вод не було житлових масивів та зон відпочинку, що з'явилися значно пізніше", – сказали у "Київводоканалі".

Проєкт реконструкції станції

"Деснянська водопровідна станція потребує модернізації, і ми вже давно почали розробляти проєкти технологічного рішення для очистки промивних вод", – додали у "Київводоканалі".

Проєкт реконструкції Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод вже пройшов експертизу в ДП "Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" і за експертним звітом рекомендований до затвердження.

Проєктно-кошторисну документацію було розроблено за рахунок власних коштів підприємства в рамках Інвестиційної програми "Київводоканалу".

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Проєкт планується до реалізації за кредитні кошти, що надаються урядом Франції в рамках програми "Французькі пільгові казначейські кредити". Закон про ратифікацію угоди з Францією щодо покращення водопостачання в Києві вже підписаний президентом України.

Передісторія

У Києві жителі на Лівому березі поскаржилися на неприємний запах, що витає довкола. Місцеві висловили припущення, що він йде з каналізації. Відео з доказами з'явилося у Telegram-каналі Київ без цензури.

"Кияни скаржаться на появу смердючої речовини у Дніпрі на лівому березі Києва в районі Русанівських садів" , – підписав відео автор.

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