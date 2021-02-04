Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водія судитимуть

У Києві судитимуть 23-річного водія, за фактом смертельного ДТП, яке відбулося в листопаді на ділянці Кільцевої дороги поряд з заводом "Електронмаш".
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
23-річний водій служби таксі, на авто Hyundai Sonata по вулиці Кільцева дорога не впорався з керуванням і вилетів за межі дорожнього полотна, скоїв наїзд на пішоходів, які перебували на зупинці громадського транспорту.
"В результаті ДТП постраждали чотири людини. Двоє з них загинули, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості", – йдеться в повідомленні.
Обвинувальний акт стосовно водія направлено до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду. В даний час обвинувачений знаходиться під вартою.
Нагадаємо, на Донбасі перекинувся автобус з пасажирами, у водія під час руху стався інфаркт.
Крім того, в ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і 2-річна дівчинка, ще три людини в лікарні.
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