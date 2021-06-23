Смог над Києвом – у чому причина і чи є небезпека

Рятувальники запевняють, що ця ситуація не загрожує здоров'ю, і прогнозують швидке поліпшення обстановки

Небо над Києвом вкрила пилова буря. Через це впала видимість, а в повітрі літає пісок. Причиною такого явища стало видування у південних районах РФ значної кількості ґрунту і переміщення повітряних мас на територію України.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Крім того, додатковим чинником стало посилення швидкості вітру до 20 м/с, це спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібнодисперсного пилу, а підвищення вологості повітря посприяло погіршенню видимості.

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Чи небезпечний смог?

Фахівці ДСНС запевняють, що ця ситуація не загрожує життю і здоров'ю громадян.

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"Ситуація покращиться до середини ночі, однак залишкові явища переміщення пилових частинок спостерігатимуться ще деякий час", – підсумували рятувальники.

Також нагадаємо, у столиці був зафіксований рекордно високий рівень забруднення повітря.

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