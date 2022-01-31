Сніг йтиме весь день: погода у Києві 31 січня

Погода в Києві, 31 січня, буде сніжною. Цього дня в столиці сильного морозу не очікується. Швидкість вітру сягатиме 5 м/с. Опади йтимуть цілий день.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
Сьогодні з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Сніг, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Стовпчики термометрів в столиці коливатимуться від -2 до +3 градусів. Швидкість вітру — 4-5 м/с.
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Як пережити перепади температури?
Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.
Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не забувайте про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.