Сніг йтиме весь день: погода у Києві 31 січня

Цього дня у столиці буде хмарна та сніжна погода

Швидкість вітру сягатиме 5 м/с / Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві, 31 січня, буде сніжною. Цього дня в столиці сильного морозу не очікується. Швидкість вітру сягатиме 5 м/с. Опади йтимуть цілий день.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Сніг, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Стовпчики термометрів в столиці коливатимуться від -2 до +3 градусів. Швидкість вітру — 4-5 м/с.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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