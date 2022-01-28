Сніг та "плюсова" температура: погоди у Києві 28 січня

Сьогодні у столиці будуть опади, а також прогнозують потепління

У столиці буде до 2 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у п'ятницю, 28 січня, буде сніжною. Цього дня у столиці очікується "плюсова" температура — стовпчики термометрів сягатимуть 2 градусів тепла.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні хмарна погода протримається у Києві увесь день. Вранці очікується сніг, удень — дрібний дощ зі снігом, який до вечора буде ще сильнішим. Температура повітря — 0-2 градуси тепла. Швидкість вітру — 3-4 м/с.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.