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Сніг та сильний вітер: погода у Києві на 17 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 січня, 07:00
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Цього дня у столиці вітер сягатиме 12 м/с, а також будуть опади
Сьогодні в столиці України сніжитиме/Колаж: "Сьогодні"
Сьогодні в столиці України сніжитиме/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в понеділок, 17 січня, буде сніжною. Крім того, у столиці очікуються сильні пориви вітру. Попри погані погодні умови, сильної морозної температури не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Вітер — західний, 7-12 м/с.

Що робити під час сильного вітру?

  • Зачиніть всі вікна у квартирі. При особливо сильних вітрах можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла

  • Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

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  • У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

  • Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

  • Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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