Сніг та сильний вітер: погода у Києві на 17 січня

Цього дня у столиці вітер сягатиме 12 м/с, а також будуть опади

Сьогодні в столиці України сніжитиме/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в понеділок, 17 січня, буде сніжною. Крім того, у столиці очікуються сильні пориви вітру. Попри погані погодні умови, сильної морозної температури не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Вітер — західний, 7-12 м/с.

Що робити під час сильного вітру?