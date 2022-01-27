Сніг з дощем та сильні морози: прогноз погоди на тиждень у Києві

Через кілька днів температура повітря опуститься вночі до -13 градусів

Погода у столиці протягом семи днів буде різною / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві протягом тижня 27 січня – 2 лютого буде снжною та відносно прохолодною. Похолодання очікується із понеділка, тоді температура опуститься до -4.

Про це повідомляє Gismeteo.

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Весь тиждень у столиці буде похмуро. П'ятниця, субота та неділя будуть теплими. А ось у понеділок градусник покаже до -1 морозу вдень.

У вівторок та середу температура повітря становитиме -2...-4 градуси. Вночі очікуються сильні морози до -13 градусів.

Прогноз синоптиків на тиждень / Фото: Gismeteo

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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