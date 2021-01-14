Сніг в Києві посилюється: вже сипле лапатий (фото, відео)

Комунальники поки справляються з негодою

У Києві продовжує йти сніг. Опади все набирають інтенсивності. Здається, обіцяний синоптиками снігопад близько.

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Як повідомляє журналіст "Сьогодні" Ігор Сєров, комунальники активно прибирають сніг – хоч він майже відразу тане. Щоправда, найактивніше прибирають у центрі.

Чергує і працює техніка на головній вулиці країни – Хрещатику. Щоправда, час від часу "дістається" і перехожим. Одна з бригад, що посипає піщаною сумішшю тротуар, посипала і перехожих.

Найчистіше біля мерії, але на прилеглих вулицях комунальникам ще належить попрацювати. Йдеться про Прорізну та Пушкінську.

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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні" В тренді Фото дня. Кияни купують заборонені під час локдауну товари

Як повідомляє Офіційний портал Києва, на дорогах працюють 156 одиниць спецтехніки і 64 бригади ручного прибирання – понад 400 осіб. У разі погіршення погодних умов загалом готові до боротьби з наслідками опадів 544 одиниці техніки.

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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Спочатку обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости і шляхопроводи: використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш.

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Опади очікуються і завтра, 15 січня. Водіїв закликають бути обережними на дорозі.

Раніше ми повідомляли, що арктичне повітря приморозить Україну.

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