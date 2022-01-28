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Снігу більше не буде? Як зміниться погода в Україні

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 12:00
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До кінця тижня у країні будуть опади, однак у перші дні лютого снігу вже не буде
Сильного вітру не буде / Колаж "Сьогодні"
Сильного вітру не буде / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні від сьогодні, 28 січня, стане набагато теплішою. У деяких регіонах країни буде плюсова температура. Початок лютого також буде без опадів та сильних морозів.

Про це пише ТСН.

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Сьогодні, 28 січня, та на вихідних, 29-30 січня, у країні місцями йтиме помірний сніг, у південній частині переважно без опадів.

Температура вночі 2-8 градусів морозу, а вдень від трьох градусів морозу до двох градусів тепла. На високогір'ї Карпат вночі та вдень – 7-12 градусів морозу.

Сильного вітру у ці дні не буде, але синоптики обіцяють ожеледицю.

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У перші дні лютого опадів не буде, а температура повітря – близько чотирьох градусів морозу.

Дострокова весна навряд чи буде

За прогнозами Укргідрометцентру, лютий виявиться теплішим і менш сніжним, ніж січень

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, у лютому середньомісячна температура повітря буде від нуля до чотирьох градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до шести градусів морозу, це близько до норми.

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"Якщо температура у лютому прогнозується у межах норми, то й зима цього місяця не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, допоки ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць – березень – можливі наприкінці лютого", – роз'яснив Анатолій Прокопенко.

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