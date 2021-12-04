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Снігу не буде? У Києві очікується потепління 5 грудня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 грудня, 15:59
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Вітер буде південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с
У столиці буде сонячно. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці буде сонячно. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 5 грудня, у Києві синоптики прогнозують сонячну погоду. До того ж опадів у цей день не передбачається.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 5 грудня у столиці

У Києві вночі очікується -3...-5 градусів, а вдень температура повітря підніметься до 0...2 градусів тепла.

Окрім того, опадів у цей день не передбачається. Буде сонячна погода.

Зазначимо, що вітер очікується південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

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7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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