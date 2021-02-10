Снігопад в Києві. Медики "швидкої" мусили йти пішки до пацієнта (фото)

У соціальних мережах активно обговорюють відео лікарів швидкої допомоги, які мусили залишити автомобіль в заметах на проспекті Правди, 8 і піти до пацієнта пішки. Багато користувачів Мережі пишуть, що медики почали значно пізніше прибувати до пацієнтів через негоду. Сайт "Сьогодні" дізнавався так чи це і чому медики зробили так в даному випадку.

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У КП "Центр екстреної медичної допомоги Києва" кажуть, що поки не можуть сказати, як швидко їхні швидкі добираються до пацієнтів через негоду.

"Минуло не так багато часу, щоб дати чітку відповідь – снігопад вирує в місті всього другий день. Вся статистика у нас формується за результатами місяця. Але тут потрібно розуміти, що снігопад впливає на швидкість прибуття швидкої. Особливо в приватний сектор Києва, який ми теж обслуговуємо. А там дороги чистять не так швидко, як в центральних районах. Природно, що є труднощі для бригад медиків, щоб туди вчасно дістатися. Але наші бригади виїжджають вчасно і намагаються приїхати якомога швидше, щоб надати допомогу пацієнтові", – розповіли сайту "Сьогодні", в КП "Центр екстреної медичної допомоги Києва".

Скріншот з відео

Що стосується згаданого відео, то в центрі не змогли прокоментувати конкретний випадок, посилаючись на лікарську таємницю.

"Можемо сказати, що нашим медикам часто доводиться залишати автомобілі на під'їзді до адреси заявника через хаотично припарковані автомобілі і йти до пацієнта пішки. Це відбувається досить часто навіть влітку. На жаль, у деяких водіїв геть відсутня культура. І сніг цьому не причина. Безумовно, що ця проблема глобальна і її потрібно якось вирішувати", – кажуть в центрі.

Скріншот з відео

Там додають, що для завантаження пацієнта в автомобіль швидкої, вони під'їжджають до під'їзду максимально близько, щоб швидко доправити пацієнта в лікарню для надання допомоги. Для цього в автомобілях є спеціальні носилки типу парашут. На них людину можна піднести до автомобіля пішки.

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Дивіться сюжет – швидка застрягла в снігу:

Відео: Сьогодні

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