Снігопад в Києві: батьків просять за можливості залишати дітей вдома

Незважаючи на складні погодні умови, садки і школи працюють

Незважаючи на снігопад, освітній процес в Києві не зупиняється, і школи та дитсадки працюють у звичайному режимі, але столична влада рекомендує батькам за можливості залишати дітей вдома.

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Про це повідомила прес-служба Департаменту освіти і науки у Facebook.

"Через погіршення погодних умов (снігопад, зниження температури, ожеледь тощо) пропонуємо, за можливості, залишити дітей вдома", – звернулися в Департаменті до батьків київських школярів.

Там уточнили, що школи готові організувати навчання як в очному, так і змішаному/дистанційному режимах.



"У зв’язку з погіршенням погодних умов у столиці, рекомендуємо педагогічним колективам прийняти рішення та організувати освітній процес для учнів 1-5 класів в очному/змішаному форматах; для учнів 6-11 класів – змішаному/дистанційному", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили, що 9 лютого киян знову очікують складні погодні умови – хуртовини і ожеледь, а вночі – значний сніг і пориви вітру.

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Ми також повідомляли, що через сніг в Києві увечері 8 лютого утворилися великі пробки – на дорогах у багатьох районах столиці ускладнений рух.

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