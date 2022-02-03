Знесли кілька десятків кіосків: у Києві на Позняках чергове будівництво (фото)

У Києві неподалік станції метро "Позняки" ведуться активні будівельні роботи. Ходять чутки, що тут планують збудувати черговий ЖК. Проте кияни цим обурені.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Що відбувається на місці
Будівництво розгорнулося на території, де раніше стояло кілька рядів кіосків, неподалік від берега озера Срібний кіл.
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Ширяться чутки, що тут планують звести черговий ЖК майже за 5 хвилин від станції метро.
Заради будівництва знесли кілька десятків кіосків. Територію відгородили високим парканом.
На будівництві вже працює висотний кран, а на територію заїжджають бетоновози.
Що ж будуватимуть
Будівельники відмовляються говорити, що саме вони будують, а на інформаційному щиті вказано, що тут будують торговельно-культурний комплекс з офісними приміщеннями.
Його площа понад 25 тисяч квадратних метрів. На щиті не вказано висотність будівлі. Відомо, що завершити будівництво планують 2023 року.
Чому люди незадоволені
"У нас на Позняках тільки торгових центрів і не вистачало! Вони на кожному кроці, біля кожної станції метро. А ось школи та лікарні ніхто не хоче будувати" – обурюється киянка Наталія.
Через будівництво люди змушені ходити тут спеціальними коридорами з накриттям.
У Києві знову обгородили ділянку та вирізають дерева
У Києві розпочали ще одне незаконне будівництво. У Голосіївському районі на вулиці Жуковського, 5 робітники обгородили ділянку парканом та знищують дерева. Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".
У Мережі уточнили, що паспорта об'єкта, щоб проводити там роботи, немає.
"Цього разу на Жуковського, 5. Паркан встановили, дерева вирізають, паспорта об'єкта немає. Класика", – написали в публікації.
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