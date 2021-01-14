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Сніжна "каша" на дорогах і затори на трасах: що відбувається в Києві

14 січня, 23:20

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Снігоприбиральна техніка постійно працює, але їй доводиться все повторювати з нуля

Київ замітає рясним снігом. Чи працює спецтехніка, чи справляються комунальники з негодою і що відбувається на столичних автошляхах?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Євген Назаренко.

Раніше було побоювання, що справжньої зими зі снігом і похолоданням ми так і не побачимо, однак зима прийшла.

У четвер, 14 січня, у Києві спецтехніка почала працювати ще з самого ранку, коли був слабкий сніжок – на дороги столиці виїхали 137 одиниць спецтехніки і вийшли 60 бригад ручного прибирання. Але їм дуже важко було упоратися з негодою, тому що сніг постійно падає і йтиме всю ніч.

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У Києві утворилися затори, наприклад, проспект Перемоги стояв аж до виїзду зі столиці у бік Житомира. Також стояли Житомирська і Одеська траси, Об’їздна дорога і центр міста. Попри те, що снігоприбиральна техніка постійно працює, на дорогах утворилася "каша", тому техніка заходить на нове коло і починає все "з нуля".

Відео: Сьогодні

Київська міська влада також просить приділити значну увагу тротуарам, бо торік у грудні була сильна ожеледиця. Сніг не розтане, і завтра вже буде до -10. Такі морози протримаються по всій Україні аж до Водохреще, тобто 19 січня.

Нагадаємо, за даними поліції, у Києві з початку доби через негоду сталися майже 200 ДТП.

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похолодання снігопад затори пробки в Києві

Джерело: Сьогодні

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