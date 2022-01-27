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Знімали кіно для дорослих. У Києві мати та її співмешканець розбещували дітей (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 14:56
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Наразі очікується обрання запобіжного заходу. Зловмисникам може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі
У Києві мати та її співмешканець розбещували дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві мати та її співмешканець розбещували дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві поліцейські затримали жінку, котра змушувала зніматися своїх дітей у дитячій порнографії та продавала ці кадри за кордон.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Деталі

До поліції Києва надійшла інформація від колег із Австрії про те, що в Україні створюють та розповсюджують дитячу порнографію.

Правоохоронцям удалося розшукати дітей. Виявилося, що це 14-річний юнак та 13-річна дівчинка. Брат та сестра проживають на Кіровоградщині. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Як стало відомо, розбещення дітей відбувалося впродовж тривалого періоду. Їх змушували створювати фото та відео сексуального характеру. Усім цим займалася 34-річна мати підлітків та її 35-річний співмешканець.

Внаслідок зловмисників затримали 26 січня у порядку статті 208 КПК України та їм оголосили про підозру. Наразі очікується обрання запобіжного заходу.

Зловмисникам може загрожувати від 10 до 15 років ув'язнення.

Дітей розбещували їх мати та 35-річний чоловік. Фото: "Київ Оперативний"

У Черкасах мати знімала фільми для дорослих із маленькими доньками

У Черкасах жінка знімала порноконтент за участю двох малолітніх дочок. Дівчаткам всього 6 та 8 років.

У Черкасах викрили місцеву жительку, яка створювала порноконтент за участю двох малолітніх дочок, яким на момент скоєння злочину було 6 та 8 років.

Зняті файли жінка продавала в Інтернеті. Також вона пропонувала своєму знайомому вступати в інтимні стосунки із дочками на платній основі.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру.

Постраждалих дітей вилучено та поміщено до центрів соціально-психологічної реабілітації, де їм надається відповідна допомога. Наразі слідчі дії продовжуються.

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