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Знесення будівлі університету у Києві. Розповідаємо, що відбувається на Брюллова

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 16:52
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Локація ділянки – за 5 хвилин ходьби від центрального залізничного вокзалу
У столиці зносять будівлю на вулиці Брюллова. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці зносять будівлю на вулиці Брюллова. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на вулиці Брюллова зносять один із корпусів та спилюють дерева на території Держуніверситу інфраструктури та технологій. У КМДА заявили, що земельна ділянка передана у постійне користування, а також забудовнику видано містобудівні умови та обмеження.

Сайт "Сьогодні" розповість, що відбувається на вулиці Брюллова.

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Що відомо?

У Києві на вулиці Брюллова зносять один із корпусів і масово спилюють багаторічні дерева на території Держуніверситу інфраструктури та технологій.

"Ми працюємо за заявкою навчального закладу. Вже близько двох місяців зносимо аварійну будівлю, якій понад 100 років. Вона була збудована чи то 1907, чи то 1917 року. Перекриття дерев'яні, вони прогнили. Було навіть таке, що одного разу всередині цієї будівлі робітники зробили нову стелю. Але прогнила стара балка і він обвалився", – розповіли сайту "Сьогодні" робітники.

За їхніми словами, на спилювання дерев також є документи.

"Були скарги від водіїв, що через падіння дерев страждали припарковані автомобілі", – сказали нам робітники.

Проходячи повз руїни будівлі, ми помітили на другому поверсі цього корпусу зелену дошку в одній із тепер уже колишніх аудиторій. На ній свого часу викладачі писали завдання студентам. Тепер на ній видно напис величезними літерами: "ДОПОМОЖІТЬ!".

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На табличці написано "ДОПОМОГІТЬ". Фото: "Сьогодні"

Як уточнили робітники, їм не відомо, що збудують на місці знесеної будівлі і чи висадять молоді дерева.

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"Можливо буде реконструкція", – кажуть вони.

Зазначимо, що локація ділянки – за 5 хвилин ходьби від центрального залізничного вокзалу.

На вулиці Брюллова зносять будівлю. Фото: "Сьогодні"

Що кажуть у КМДА?

У КМДА нам прокоментували демонтаж старої будівлі інституту на вулиці Брюллова. Там зазначають, що земельна ділянка передана у постійне користування, а також забудовнику видано містобудівні умови та обмеження.

Виконавці робіт мають довідку про відключення будівлі від інженерних мереж.

"У забудовника є повідомлення про початок будівельних робіт, договір про будівництво. Також видано контрольну картку на порушення благоустрою", – повідомили у КМДА.

Замовником виступає Державний університет інфраструктури та дизайну.

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