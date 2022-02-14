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Знову дистанційка? Чи працюватимуть школи та садки у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 14:47
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З 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6
У КМДА ухвалили рішення про роботу навчальних закладів
У КМДА ухвалили рішення про роботу навчальних закладів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві школи та садочки працюватимуть у штатному режимі. Ситуація із захворюваністюпокращується, щодо безпеки дітей та вчителів – усі співробітники у навчальних закладах отримали відповідні інструкції.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Уже три тижні персонал закладів освіти проходить інструктаж щодо дій у разі надзвичайних ситуацій, і можу запевнити всіх: наші освітяни готові чітко і виважено діяти в будь-якій ситуації. Працівники знають послідовність дій і як поводитись у позаштатних ситуаціях, де розташовані укриття і яким маршрутом до них рухатись. Найголовніше зараз – не панікувати, а нам з вами, батькам, пояснити своїм дітям необхідність уважно слухати викладачів та чітко виконувати їхні інструкції. Тільки так ми збережемо життя наших дітей", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Також він нагадав про правила роботи шкіл за умов карантинних обмежень.

"Керівництво столиці прийняло правильне рішення щодо роботи закладів освіти, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу або школи, виходячи із показників свого підрозділу. Так у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, і захворюваність зараз вже пішла на спад. На сьогодні на повній дистанційці перебувають лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє на COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – наголосив Валентин Мондрієвський.

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Щодо садочків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.

Карантин у столиці

Станом на ранок 14 лютого столиця перейшла у жовту зону карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був помаранчевим.

У жовтій зоні заборонено:

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  • відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
  • робота навчальних закладів, де вакциновано менш як 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою щеплення від коронавірусу.

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