Знову дистанційка? Чи працюватимуть школи та садки у Києві

У Києві школи та садочки працюватимуть у штатному режимі. Ситуація із захворюваністюпокращується, щодо безпеки дітей та вчителів – усі співробітники у навчальних закладах отримали відповідні інструкції.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Уже три тижні персонал закладів освіти проходить інструктаж щодо дій у разі надзвичайних ситуацій, і можу запевнити всіх: наші освітяни готові чітко і виважено діяти в будь-якій ситуації. Працівники знають послідовність дій і як поводитись у позаштатних ситуаціях, де розташовані укриття і яким маршрутом до них рухатись. Найголовніше зараз – не панікувати, а нам з вами, батькам, пояснити своїм дітям необхідність уважно слухати викладачів та чітко виконувати їхні інструкції. Тільки так ми збережемо життя наших дітей", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
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Також він нагадав про правила роботи шкіл за умов карантинних обмежень.
"Керівництво столиці прийняло правильне рішення щодо роботи закладів освіти, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу або школи, виходячи із показників свого підрозділу. Так у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, і захворюваність зараз вже пішла на спад. На сьогодні на повній дистанційці перебувають лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє на COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – наголосив Валентин Мондрієвський.
Щодо садочків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.
Карантин у столиці
Станом на ранок 14 лютого столиця перейшла у жовту зону карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був помаранчевим.
У жовтій зоні заборонено:
- відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
- робота навчальних закладів, де вакциновано менш як 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження не діють, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою щеплення від коронавірусу.
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