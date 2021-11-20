Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Рух: онлайн Шахтар - Рух: онлайн 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Знову дощі у Києві? Який прогноз дали синоптики на завтра

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 листопада, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Буде хмарна та тепла погода, яка протримається до вечора
Яка погода чекає на киян 21 листопада
Яка погода чекає на киян 21 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 21 листопада, синоптики прогнозують у Києві похмурий день без істотних опадів. Як і по всій Україні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Буде хмарна та тепла погода, яка протримається до вечора. При цьому очікується ще й поривчастий вітер.

  • Температура – вдень 9-11 градусів, вночі 3-5 градусів тепла.
  • Вітер – зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
  • Вологість – 49%.

Погода у столиці 21 листопада
Погода у столиці 21 листопада / Фото: Укргидрометцентр

Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

Реклама

Читайте також

  • Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
  • Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

8 735

захворіло за тиждень в Києві

-11%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти