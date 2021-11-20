Знову дощі у Києві? Який прогноз дали синоптики на завтра

Буде хмарна та тепла погода, яка протримається до вечора

Яка погода чекає на киян 21 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 21 листопада, синоптики прогнозують у Києві похмурий день без істотних опадів. Як і по всій Україні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Буде хмарна та тепла погода, яка протримається до вечора. При цьому очікується ще й поривчастий вітер.

Температура – вдень 9-11 градусів, вночі 3-5 градусів тепла.

Вітер – зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Вологість – 49%.

Погода у столиці 21 листопада / Фото: Укргидрометцентр

Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

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