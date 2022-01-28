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Знову мороз? Якою буде погода у Буковелі – прогноз

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 19:00
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У Буковелі найближчими днями йтиме невеликий сніг, та значних опадів не очікується
У горах буде сніжно і пасмурно
У горах буде сніжно і пасмурно / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Буковелі завтра, 29 січня, до самого вечора буде хмарно з проясненнями. Протягом усього дня варто очікувати від -7 до -5 градусів.

Про це пише sinoptik.

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У Буковелі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сніг. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається.

Температура повітря вночі триматиметься на рівні -5 градусів. Вітер вночі та вранці очікується північно-західний, а вдень та ввечері буде південно-західний. Але сильних поривів не очікується.

Народний прогноз погоди

29 січня відзначається день поклоніння чесним ланцюгам апостола Петра. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Тут народ примітив: "Якщо в коморах житнього хліба залишилося більше половини, бути доброму врожаю". Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною.

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Правила у горах

Важливо знати кілька правил, як правильно поводитися в горах. Потрібно записати номери телефонів рятувальних служб перед походом у гори взимку, коли погодні умови можуть різко змінюватися.

У гори бажано йти групою від трьох і більше людей. Адже якщо йде троє, і одному стає погано або травмується, то більше людей зможуть допомогти.

Також є міф про те, що колись хтось заблукав у горах, то сходити вниз треба вздовж потоку води. Це неприпустимо. Насправді спуск вниз уздовж гірської річки в диких місцях загрожує небезпечними наслідками.

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Від потоку гірської річки треба триматися з відривом, лише чуючи його поруч. Спускатися потрібно стежкою, а не прямо вздовж гірської ущелини.

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