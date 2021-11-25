Знову негода: синоптики оновили прогноз у Києві на завтра (карта)

Завтра, 26 листопада, у Києві буде сильний вітер, а температура повітря підніметься до 7 градусів тепла.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
У столиці завтра опади малоймовірні.
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"Вітер вважається сильним. Тікайте подалі від старих гіллястих дерев, білбордів, закріплюйте все, що легко падає", – стверджує синоптик.
Температура повітря вдень буде максимум 7 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0.
Якої погоди чекати цієї зими?
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.
" Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди ", – розповів синоптик Микола Кульбіда.
Морози можуть досягати 25 та 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.
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