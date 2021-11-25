Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Знову негода: синоптики оновили прогноз у Києві на завтра (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
25 листопада, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вночі температура повітря у столиці опуститься до 0 градусів
Погода в Києві на 26 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 26 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 листопада, у Києві буде сильний вітер, а температура повітря підніметься до 7 градусів тепла.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Реклама

У столиці завтра опади малоймовірні.

"Вітер вважається сильним. Тікайте подалі від старих гіллястих дерев, білбордів, закріплюйте все, що легко падає", – стверджує синоптик.

Температура повітря вдень буде максимум 7 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0.

Реклама

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада. Фото: Наталії Діденко
Прогноз погоди в Україні на 26 листопада. Фото: Наталії Діденко

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.

" Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди ", – розповів синоптик Микола Кульбіда.

Реклама

Морози можуть досягати 25 та 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

9 245

захворіло за тиждень в Києві

+1%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 листопада 1991. Центральному республіканському ботанічному саду присвоєно ім’я академіка Академії наук України Миколи Гришка…

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.93

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

30.17

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти