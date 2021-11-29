Знову невинний? У Києві суд вкотре виправдав догхантера Святогора

Київський суд вдруге виправдав догхантера Олексія Святогора. Чоловік закликав убивати бездомних тварин.
Про це повідомляє Telegram-канал KIEVMAP.
Подробиці
Чоловіка звинувачували у створенні матеріалів, які пропагують насильство та жорстокість щодо безпритульних тварин. Він та його адвокат не прийшли на засідання.
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У суді зазначили, що Олексій Святогор безпосередньо не записував на носії та не поширював аудіо- та відеозаписи, які пропагують насильство над тваринами.
Що відомо
- Святогір у соцмережах відкрито заявляв про те, що вбиває бездомних собак.
- В основі МВС Святогір значиться як особа, яка ховається від органів досудового розслідування. У розшуку він перебував з 1 червня 2018 року за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення чи розповсюдження творів, які пропагують культ насильства та жорстокості".
- 8 червня 2018 року чоловіка затримали у себе вдома у Києві. Водночас, зоозахисники звинуватили Олексія Святогора у отруєнні тисяч безпритульних собак.
- 18 січня суд виправдав київського догхантера. Суддя дійшла висновку, що у його діях немає складу кримінального злочину.
Раніше ми писали:
- У січні 2017 року у під'їзд житлової багатоповерхівки на вулиці Луначарського, де мешкає догхантер Олексій Святогор, підклали гранату. Від вибуху постраждав його брат Євген.
- У Чернівцях хлопець стріляв по бездомних собаках зі зброї. Він кидав каміння у тварин, а коли ті вибігали на дорогу, стріляв із рушниці в їхній бік.
- У Житомирі чоловік викинув цуценя з третього поверху, він загинув. Живодеру не сподобалося, що собака невчасно сходив у туалет.