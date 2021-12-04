Сонячно та з мінливою хмарністю: яка погода буде у Києві сьогодні (карта)

Сильних поривів вітру чи опадів не обіцяють

Хмарна погода протримається у Києві до самого вечора. Колаж "Сьогодні"

У Києві в суботу, 4 грудня, буде переважно сонячно та з мінливою хмарністю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Погода цього дня може бути дуже мінливою: і морозною, і теплою. Хмарна погода протримається у Києві до самого вечора. Без опадів.

При цьому на жителів столиці очікується морозна температура повітря. Сильних поривів вітру чи опадів не обіцяють.

Температура – вдень -1..+1 градусів (відчуття +4), вночі -4..-6.

Вітер – зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Опади – ймовірність 2%.

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Листопад виявився найтеплішим

Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 років на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу. Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум складав 15,8 градуса тепла.

Варто зазначити, що у столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів – це 63% від кліматичної норми.

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За словами метеорологів, метеорологічна осінь у Києві продовжуватиметься, доки середньодобова температура стійко закріпиться нижче 0 градусів. Середня багаторічна дата такого переходу – 29 листопада.

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