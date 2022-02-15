Сонячно, але прохолодно: погода в Україні на 15 лютого

Сьогодні в Україні місцями прогнозують опади у вигляді дощу та мокрого снігу

Подекуди температура сягатиме 9 градусів тепла/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 15 лютого, буде сонячною. Однак попри це тепло ще не буде. Цього дня опади прогнозують лише на заході нашої країни.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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15-го лютого в Україні вдень очікується +3+9 градусів, на Харківщині. Полтавщині, Сумщині 0+4 градуси.

Опади унеможливить антициклон, лише хвостом атмосферного фронту зачепить крайній захід України, ймовірні дощ та мокрий сніг.

У Києві вдень прогнозують +4+6 градусів.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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