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Зірвали і потопталися: на мітингу на підтримку Стерненка стався конфлікт через прапор ЛГБТ

30 травня, 20:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як розповіла сайту "Сьогодні" потерпіла, до неї підходили організатори акції

У Києві на мітингу на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента з дівчини зірвали прапор ЛГБТ і потопталися по ньому.

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Чоловік, який вирвав прапор, відмовився говорити із журналістом "Сьогодні", а дівчина розповіла, що до неї підходили і організатори акції.

"Я просто стою з прапором на спині, і до мене підходять і виривають. Його (прапор. – Ред.) кинули на землю і потоптали ногами", – розповідає вона.

Потім до неї підійшли організатори і співорганізатори акції, які стали проганяти її нецензурними словами.

"Я прийшла за свою думку особисто. Як за Стерненка, так і за ЛГБТ", – розповіла дівчина сайту "Сьогодні".

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Протест пов'язаний з тим, що 31 травня апеляційний суд розгляне справу Стерненка, і він знову може опинитися за ґратами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку, який теж проходив у справі як обвинувачуваний. Їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі із часткової конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

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