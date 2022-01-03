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Спецперепустки та "червона зона": коли чекати обмежень у Києві

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Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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3 січня, 15:45
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Зростання захворюваності у місті розпочнеться після старого Нового року
Столиця може перейти у "червону зону"
Столиця може перейти у "червону зону" / Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальних мережах активно обговорюють можливість переходу Києва до "червоної зони" карантину. У такому разі влада має намір запроваджувати спецперепустки для проїзду в міському транспорті. "Сьогодні" вже повідомляв, що у місті затвердили тимчасовий порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин".

Повідомляється, що інші електронні квитки, які не є спецперепустками, будуть деактивовані під час "червоної зони". Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, у тому числі на паперовому носії. У КМДА кажуть, що поки що немає причин для введення таких жорстких обмежень.

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Чи далеко до "червоної зони"?

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з головою Держпродспоживслужби столиці Олегом Рубаном. Він запевнив, що сьогодні про погіршення ситуації говорити рано.

"Зростання захворюваності розпочнеться після старого Нового року (14 січня). А саме після повернення українців із відпусток та початку навчального процесу. З позитиву – захворювання, спричинене штамом вірусу "Омікрон", з епідеміологічного погляду має всі ознаки сезонного. За інформацією європейських учених, цей штам має масове поширення, короткий інкубаційний період до 3 днів, у 90% – легка форма хвороби", – зазначає Олег Рубан.

За його словами, є й негативні моменти.

"При масовому поширенні штаму вірусу "Омікрон" таки у 10% хворих будуть середні та важкі форми, в результаті столичні лікарні будуть завантажені. Також виникне потреба внесення коректив до процесу вакцинації", – додає Олег Рубан.

Що необхідно?

За словами Олега Рубана, потрібно буде захистити групу ризику, на епідеміологічний процес впливати вакцинацією та моніторингом, а також запровадити обмежувальні заходи в організованих колективах, насамперед дитячих.

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"І вже сьогодні можна буде говорити про основну тезу, яка діє при грипі – захворів сиди вдома", – додає Олег Рубан.

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