Став дефіцитом. Навіщо до Києва звозять тонни снігу

Сніг везуть до столиці з Буковеля, Івано-Франківська та Рівного

До столиці везуть тонни снігу із західної України / Фото: Колаж: Сьогодні

17-20 грудня вже втретє у центрі Києва, біля Арки дружби народів у Центральному парку культури та відпочинку відбудеться зимовий фестиваль Snigfest – змагання для професійних сноубордистів та лижників. Для цього заходи до столиці звозять тонни снігу.

За словами організаторів фестивалю, для облаштування трампліну їм знадобиться 16 машин снігу із загальним обсягом кожної по 40 тонн, а це 640 тонн.

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"Сніг привезуть до Києва з Буковеля, Івано-Франківська та Рівного. Проблема в тому, що тепла погода не сприяє виробленню снігу з гармат у Буковелі, звідки ми минулого року завозили до Києва сніг. Там нам вдалося видобути невелику кількість снігу. Його доводиться шукати у тих містах, де тримається мінусова температура. Наприклад, ми зібрали весь сніг у аеропорту Івано-Франківська. Звідти до Києва привезли перші чотири вантажівки. Просили сніг у Трускавця, Львова. Сьогодні привезли ще 4 вантажівки снігу з аеропорту Рівного", – розповіли нам організатори фестивалю.

Вони запевняють, що зберуть потрібну кількість снігу для свого заходу.

Про фестиваль

Завтра фестиваль уже розпочнеться. Участь у ньому беруть українські спортсмени, а у суботу та неділю стартують повноцінні міжнародні змагання, на які до Києва приїдуть спортсмени-учасники з 20 різних країн світу.

Унікальність цього спортивного заходу полягає в тому, що він проходить не за містом, а в центральній частині міста. І його можуть побачити усі охочі, особливо діти. До речі, за сніг, організатори нікому грошей не платять.

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"А ось його навантаження та доставка – не безкоштовна. Це чимала сума витрат, яка виходить за межі нашого початкового бюджету", – пояснили нам організатори.

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