Сталкер по-справжньому. Приховані камери показали, як живуть мутанти в Чорнобилі (відео)

Щоб підтвердити або спростувати чутки про мутантів в Чорнобильській зоні, ми провели власне розслідування

Те, що побачили - перевершило очікування / Фото: Колаж: Сьогодні

Таємниці чорнобильського лісу. Гігантські рослини і потворні тварини. Живуть мутанти, про які ходять легенди в зоні відчуження? Щоб знайти відповіді на ці питання журналіст "Сьогодні" Мирослав Откович протягом декількох днів перебував в Чорнобильській зоні. Завдяки спеціально встановленим камерам побачив те, що дійсно вражає. Дивіться наш ексклюзив.

Питання, завжди турбували всіх: чи дійсно в Чорнобильській зоні багато мутантів. Як радіація впливає на живі організми? І є шанс у мутантів вижити в дикій природі?

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Щоб підтвердити або спростувати чутки про мутантів в Чорнобильській зоні, ми проведемо власне розслідування. На деревах встановлюємо фотопастки. Допомагає нам зоолог Денис Вишневський, завідувач наукового відділу. Цей прилад можна поставити. Влітку він може стояти навіть два місяці або навіть три ... за цей час вона фіксує всі теплі об'єкти, які проходять біля камери.

Камера надійно закріплені. Ми вибрали віддалене місце на перехресті стежок диких тварин. Все, що нам залишається – чекати. Дійсно радіація здатна змінювати ДНК? І як природний відбір в дикій природі реагує на відхилення від норми? Відповідь на ці питання ми і шукаємо в зоні відчуження. Там, де сталася найбільша в світі техногенна катастрофа.

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Зоолог Денис Вишневський вже більше 20 років вивчає феномен дикої природи. Вчений визнає: навіть порівняно невеликий, але точковий вплив іонізуючого опромінення здатне вивести з ладу цілий організм.

Саме збій в роботі генів на рівні ДНК і викликає мутації. Можно скептично ставитися до теми мутантів в Чорнобильській зоні, втім ігнорувати деякі факти неможливо.

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Це череп козулі і ми бачимо замість двох ріг ... ще щось нове. Ще один ріг – третій. І ще один зростаючий вниз в іншу сторону. Сподіваюся там щось є.

Що побачили

Те, що ми побачили – перевершило очікування. Дослідження зафіксувало відразу кілька червонокнижних тварин. Ексклюзивних журавлів, які прогулюються по лісі, орлана білохвостого, який полює на черепаху.

Вночі до фотопастки підійшла рись. Також в зоні відчуження живуть цілі табуни коней Пржевальського. Втім зоологів цікавить особливо цінний екземпляр – бурий ведмідь. Про цю тварину в Чорнобильській зоні ходять легенди.

Так ось вони – доказ! Бурий ведмідь таки трапляється в Зоні відчуження. В об'єктив телекамери потрапив великий самець – для зоологів це справжня сенсація.

Так, а що ж з мутантами? Вони в пастку не потрапили. І це не означає, що їх не існує. Є мутанти з якими працюють біологи, а є мутанти які є в нашій уяві, в суспільній культурі.

Зона відчуження приховує багато таємниць. Реальні тварини-мутанти мало нагадують породжених людською уявою грізних монстрів. В основному – це слабкі особини, які вмирають на ранніх стадіях життя. Тоді як в дикій природі виживають сильні, з генетично правильним ДНК.

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