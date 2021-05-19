Стало відомо, коли у Києві відкриються пляжі

КП "Плесо" вже розконсервувало пляжний інвентар, але пляжі повинні отримати відповідні паспорти

У Києві активно готують муніципальні пляжі до купального сезону. Але сам сезон купання стартує тільки, коли температура води підніметься до 18 градусів тепла, а пляжі – отримають паспорти.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За словами начальника Управління екології та природних ресурсів Олександра Возного, дев'ять муніципальних пляжів цього року претендують на отримання міжнародної екологічної нагороди "Блакитний прапор".

"Міжнародну екологічну відзнаку "Блакитний прапор" пляжі Києва отримують із 2017 року. Цього року столиця подала дев’ять пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор". Це пляжі: "Дитячий", "Золотий", "Пуща-Водиця", "Веселка", "Венеція", "Молодіжний", "Троєщина", "Чорторий" та "Галерний". Наразі очікується офіційне рішення міжнародного журі", – зазначив Олександр Возний.

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В КП "Плесо" вже розконсервували пляжний інвентар, здійснили всі екологічні, санітарні та протиепідемічні заходи. Постійно контролюється якість питної води, води поверхневих водойм та піску.

На пляжах вже встановили питні фотанчики, душі і туалети, тапчани, кабінки для переодягання, урни для сміття, а також рятувальні вишки.

За його словами, лабораторні дослідження води для купання проведуть, коли температура у водоймах перевищить 18 градусів. За результатами пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності.

Раніше ми писали, що в Іспанії одна зі шкіл проводить уроки на пляжі.

А в Росії пляжі на Чорному морі завалило трупами дельфінів і птахів. Жителі відразу декількох чорноморських сіл і міст виявили безліч мертвих тіл тварин.