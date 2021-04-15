Найбільший кіноархів України очолив новий директор

Кандидатуру Олени Гончарук висунув на директорську посаду сам колектив Довженко-центру

За результатами конкурсу новим гендиректором Довженко-центру стане Олена Гончарук.

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Про це повідомляє пресслужба центру в Facebook.

Олена Гончарук була кандидатом, якого висунув колектив Довженко-центру.

"Ми щиро радіємо перемозі і бажаємо Олені сили, витримки і наснаги на новій посаді", – написали в повідомленні.

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Також її перемогу в конкурсі прокоментував теперішній керівник Іван Козленко.

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"Я не заздрю Оленці: в обставинах, в яких перебуває Центр, я сам би не зважився зараз іти керувати. Її рішення напрочуд мужнє, в його основі – самопожертва, а не вигода", – пише він на своїй сторінці у Facebook.

Гончарук до цього була керівником освітніх програм Музею кіно при Довженко-Центрі. А в минулому працювала в Національному художньому музеї України та в галереї "Карась". Закінчила Києво-Могилянську академію.

Варто зазначити, що Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) заснований в 1994 році. Це найбільший кіноархів України, в якому зберігається понад 7 тисяч фільмів і тисячі архівних документів з історії українського кіно.

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Раніше ми писали, що на кіностудії Довженка в Києві розгорівся скандал через землю.

Нагадаємо, київській кіностудії імені Довженка виповнилося вже понад 90 років.

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