Найбільший кіноархів України очолив новий директор

За результатами конкурсу новим гендиректором Довженко-центру стане Олена Гончарук.
Про це повідомляє пресслужба центру в Facebook.
Олена Гончарук була кандидатом, якого висунув колектив Довженко-центру.
"Ми щиро радіємо перемозі і бажаємо Олені сили, витримки і наснаги на новій посаді", – написали в повідомленні.
Також її перемогу в конкурсі прокоментував теперішній керівник Іван Козленко.
"Я не заздрю Оленці: в обставинах, в яких перебуває Центр, я сам би не зважився зараз іти керувати. Її рішення напрочуд мужнє, в його основі – самопожертва, а не вигода", – пише він на своїй сторінці у Facebook.
Гончарук до цього була керівником освітніх програм Музею кіно при Довженко-Центрі. А в минулому працювала в Національному художньому музеї України та в галереї "Карась". Закінчила Києво-Могилянську академію.
Варто зазначити, що Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) заснований в 1994 році. Це найбільший кіноархів України, в якому зберігається понад 7 тисяч фільмів і тисячі архівних документів з історії українського кіно.
Раніше ми писали, що на кіностудії Довженка в Києві розгорівся скандал через землю.
Нагадаємо, київській кіностудії імені Довженка виповнилося вже понад 90 років.
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