Стане ще холодніше. Синоптики уточнили прогноз погоди в Києві

У столиці буде набагато прохолодніше, але дощів завтра синоптики не обіцяють

Погода в Києві на 15 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 15 жовтня, в Києві синоптики обіцяють прохолодну погоду, але без дощів. Також буде вітер.

Про це повідомляє Укргідромітцентрі.

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Подробиці

Вдень у столиці буде максимум 14 градусів тепла. Погода буде без дощу, але пасмурна. Вночі температура повітря опуститься до 2 градусів. Опадів теж можна не чекати. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду.

Зима в Україні

Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до сильних морозів в лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом в другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січня розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. лютого також виявиться лютим, особливо сильні морози – в другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани ", – розповів Горбань.

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