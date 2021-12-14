Стає холодніше! Яка погода буде завтра у Києві (карта)

У Києві завтра, 15 грудня, погода буде холодною та вологою.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Погоду прогнозують сирою, але без істотних опадів. Температура повітря вдень у столиці триматиметься близько 0 градусів.
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Листопад виявився найтеплішим
Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.
Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу. Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум становив 15,8 градуса тепла.
Варто зазначити, що у столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів – це 63% від кліматичної норми.
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