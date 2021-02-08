Старість – це завжди хроніка. Горилу Тоні в Київському зоопарку готують до анестезії

Ветеринари Київського зоопарку переймаються долею свого старійшини – горили Тоні. У тварини виникли гострі проблеми зі здоров'ям, як це буває у людей похилого віку. Адже Тоні вже більше 46 років. Тварина проживає в Києві з 1999 року.

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Він любить компоти, кефір, якщо є настрій – буряк, кавун або горішки. А ліки отримує разом з трав'яними чаями, курагою і чорносливом. Як і людям похилого віку йому прописані краплі для підтримки серця, медикаменти, щоб полегшити дефекацію або нестероїдні протизапальні препарати. Бо старість – це завжди хроніка.

"Більше двох тижнів у Тоні немає стулу. І з ним це вже не в перший раз відбувається – це вікова проблема, як у будь-якої літньої людини. Всі методи, які ми застосовували раніше, наприклад, давали йому проносні чаї, змушували рухатися вольєром, вже не допомагають. Результату немає. Результати з практики колег з європейських зоопарків, якщо на третій тиждень немає позитивного результату, то необхідне хірургічне втручання", – пояснив сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Тварину потрібно покласти під анестезію і провести промивку фекальних мас.

"Зараз ситуація досить серйозна і ветеринари змушені вдатися до анестезії. Ми розуміємо певні ризики, але це необхідно, щоб мати шанси продовжити йому життя і допомогти. Наше головне побоювання – як Тоні вийде з наркозу. Адже йому вже більше 46 років. Будемо збирати консиліум з учених і вирішувати, як пройде ця операція", – додають в зоопарку.

Всі співробітниці відділу приматів – жінки, тому вони оточили Тоні справжньою опікою.

"Ви просто не уявляєте, як він дорогий нам. Адже він високоінтелектуальна істота. Тоні розуміє все! Завдяки тренінгу він активно "спілкується" з нами. Наприклад, вміє покликати кіпера і показати жестами, що він хоче поїсти, або, щоб йому включили телевізор. Він вміє жартувати і орієнтується у всьому, що відбувається навколо. Він сумує, якщо хтось із персоналу хворіє і радіє, коли зустрічає знайомих", – додають співробітники зоопарку.

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Там сподіваються, що Тоні одужає, але поки бояться робити прогнози.

"Ми робимо все, щоб він пробув з нами якомога довше. Старі тварини – це частина нашої великої родини і історії зоопарку", – кажуть співробітники установи.

Раніше ми писали, що у Київському зоопарку є ще один, п'ятий бик, і він зроблений з бронзи. Це його символ – зубр, який прикрашає новий центральний вхід .

Відео: Сьогодні

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